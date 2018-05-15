مروة عبد المنعم ضيفة برنامج "القاهرة 360" ليلة رمضان





كما تكشف "مروة" عن دورها فى أول فيلم انيميشن مصرى بعنوان "الفرانجة" وبطولة مسرحيه أليس فى بلاد العجايب.





جدير بالذكر أن برنامح "القاهره 360" يقدمه الإعلاميه دينا عبد الكريم، والإعلامى أحمد سالم يوم الجمعه من كل أسبوع فى تمام الساعه العاشره مساءا.

وتكشف "مروة" خلال البرنامج عن دورها فى مسلسل "نور وبوابة التاريخ" المسلسل كارتون ثلاثي الأبعاد وإنتاج مصري مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والأزهر الشريف، ويضم نخبة من الممثلين حيث يقوم بالبطولة النجوم سامح حسين وحنان سليمان ومروة عبد المنعم ومن تأليف الدكتورة نهي عباس وكلمات وألحان وغناء التتر للملحن والمطرب السوري طارق العربي طرقان مع مجموعة من كورال الأطفال والموسيقي التصويرية للفنان شريف نور، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسها الإذاعى "أنا والفلوس وهواك" الذى يعرض فى رمضان.