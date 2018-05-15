الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً حوثياً في جازان

أعلن الدفاع الجوي السعودي اليوم الثلاثاء اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية وتفجيره في سماء جازان جنوب غرب المملكة.





وقال الدفاع الجوي، في بيان صحفي مقتضب، إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ، وتم التعامل مع الموقف بدقة عالية، مؤكداً أن عملية تفجير الصاروخ حدثت دون وقوع أي أضرار.





وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.





وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان إلا أن الصاروخ سقط في منطقه صحراوية غير مأهولة.





يذكر أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف الأراضي السعودية بعدة صواريخ باليستية تطلقها ما بين حين وآخر على عدد من المناطق كان آخرها عدة صواريخ أطلقتها تلك الميليشيات مؤخراً على الرياض وجازان.



