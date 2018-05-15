برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أدان النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصرين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيي العزل، مؤكدًا أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي لإسرائيل.



وقال إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي ومفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن محاولات الجانب الإسرائيلي المتكررة في تغيير معالم القدس والمقدسات لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية.



وطالب نائب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف وإنهاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين أمر يدعو للريبة.