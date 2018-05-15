قواعد هامة على مريض السكري اتباعها لصيام آمن في رمضان

إليكِ عزيزي مجموعة من النصائح التي يجب مراعاتها لصيام آمن وصحي في رمضان إذا كنت مريض سكري، وهذا ما يمكنك تناوله في وجبتي الإفطار والسحور:_





تناول وجبة الافطار فور الأذان.

قسم وجبة الافطار الى عدة وجبات صغيرة الحجم (كوب ماء +حبات التمر ، مقبلات، رئيسية).

ابدأ وجبة الفطور بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.

تجنب الأغذية الدسمة والعالية بالدهون والمقالي.

اشرب كمية كافية من المياه .

ابتعد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية.

استبدل العصائر بحبة الفواكه الكاملة.

تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلا من البسيطة كالخبز الاسمر بدل الابيض.

وجبة السحور والسكري

تأخير فترة السحور قدر الامكان (وقت قريب من الامساك).

وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .

حساب الكميات والحصص الغذائية تبعاً لحالة المريض.

التركيز على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة) .

التركيز على البقوليات كالحمص والفول حيث انها عالية بالبروتين والالياف.

تناول الفواكه بالحبة الكاملة والامتناع عن عصائرها.

تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والامتناع عن الدهون المضرة كالمقالي.

تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون مثل الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة ، حيث ان البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.

تجنب المشروبات المدرة للبول والتي تحوي الكافيين.

تجنب الاطعمة المالحة والمخللات.

شرب كميات كافية من الماء.