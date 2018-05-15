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محافظ القليوبية يكرم وكيل "الأوقاف" على فترة عمله (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:22 م
محافظ القليوبية يكرم وكيل الأوقاف على فترة عمله (صور)
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محمد نبيل
 
كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم، الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على فترة عمله بالمحافظة حيث تم تكليفه بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الغربية.

وأهدى له المحافظ، درع المحافظة تكريمًا له على جهوده في النهوض بمديرية الأوقاف بالقليوبية ودوره في تجديد الخطاب الديني بالمحافظة.
محافظ القليوبية يكرم وكيل "الأوقاف" على فترة عمله (صور)
محافظ القليوبية يكرم وكيل "الأوقاف" على فترة عمله (صور)
محافظ القليوبية يكرم وكيل "الأوقاف" على فترة عمله (صور)
المزيد عن: وكيل مديرية الأوقاف مديرية الأوقاف محافـظ القليوبيــة الأوقاف
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