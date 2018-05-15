محافظ القليوبية يكرم وكيل "الأوقاف" على فترة عمله (صور)

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم، الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على فترة عمله بالمحافظة حيث تم تكليفه بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الغربية.



وأهدى له المحافظ، درع المحافظة تكريمًا له على جهوده في النهوض بمديرية الأوقاف بالقليوبية ودوره في تجديد الخطاب الديني بالمحافظة.