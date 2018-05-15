محافظ المنيا: استعادة رفات شهداء مصر من ليبيا أكبر رد على الإرهاب وداعميه ومموليه
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:21 م
هدى عبدالرازق
قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إن مشهد استعادة رفات شهداء مصر في ليبيا، امتزجت فيه مشعر الفرحة لعودتهم، والحزن على فراقهم.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عودة رفات الشهداء أكبر رد على داعمي الإرهاب ومموليه، ومروجي الطائفية، وتأكيد على أن مصر دولة قوية لا تترك أولادها.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عودة رفات الشهداء أكبر رد على داعمي الإرهاب ومموليه، ومروجي الطائفية، وتأكيد على أن مصر دولة قوية لا تترك أولادها.
وأضاف أن أهل المنيا كلهم خرجوا لاستقبال رفات شهدائهم، كما حرص الجميع على أداء الصلاة عليهم بالكنيسة صباح اليوم.
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