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البرلمان يحيل مشروع تعديل قانون تكريم أسر الشهداء للجنة التضامن

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:20 م
البرلمان يحيل مشروع تعديل قانون تكريم أسر الشهداء للجنة التضامن
علي عبد العال
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إسلام شعراوي
 
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل القانون 16 لسنة 2018 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، للجنة التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بجميع السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
المزيد عن: مجلس النواب لجنة التضامن النواب البرلمان
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