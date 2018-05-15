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"ميسي" أفضل لاعب في الموسم بالدوريات الأوروبية و"صلاح" السادس

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 12:08 م
ميسي أفضل لاعب في الموسم بالدوريات الأوروبية وصلاح السادس
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الفجر الرياضي
 

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، عن قائمة أفضل اللاعبين، خلال الموسم على مستوي البطولات الأوروبية الخمسة الكبري (إسبانيا ، إنجلترا ، إيطاليا ، ألمانيا وفرنسا).


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، اختار ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة.


وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية كالتالي:


ميسي، سيلفا، ديبالا، أجويرو، أوتامندي، صلاح، فرناندينيو، دي بروين، سترلينج، ليفاندوفسكي.


وكان الغياب الأبرز للثنائي رونالدو لاعب ريال مدريد، ونيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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