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ننشر أسعار ومواصفات سيارة "BMW M5 Competition 2019" الجديدة (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:48 ص
ننشر أسعار ومواصفات سيارة BMW M5 Competition 2019 الجديدة (فيديو)
لقطة من الفيديو
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نشرت شركة بي إم دبليو الألمانية فيديو جديد، يظهر التفاصيل الخاصة بموديل BMW M5 Competition 2019، وبداية فشعار M5 على الباب الخلفي يأتي بلون أسود لحرف والرقم ويوجد أسفل M5 كلمة Competition على خلفية سوداء، كما تم طلاء العديد من الأجزاء في السيارة بلون أسود لامع بما في ذلك الشفة فوق باب الحقيبة الخلفية والمرايا الجانبية وشبكة التهوية الشهيرة بعلامة BMW.

كما يوجد ملصقات BMW M5 Competition على جانبي السيارة كما يتوفر للسيارة باقة M Driverالتي تقدم للسيارة تجهيزات وخيارات عديدة وتزيد سرعتها على الطرق السريعة والسباقية مع تزويد السيارة بمكابح كربون خزفية بصورة اختيارية كذلك.

كما تأتي السيارة أقل في الارتفاع 7 مم عن M5 القياسية مع حصولها على نوابض تعليق أقوى وعجلات 20 بوصة وتعديل لنظام الدفع الكلي M xdrive لتوفير أقصي قدرة من الثبات على الطريق وأفضل جر . ومن المقرر بدء انتاج السيارة في يوليو 2018 بسعر يبدأ من 110.995 ألف دولار وبما يعني فارق 7400 دولار بين نسخة M5 العادية و BMW M5 Competition.

وتحمل السيارة محرك بقوة 617 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر وهي أكثر قوة من مرسيدس AMG E63 S التي تولد 603 حصان ولكن سيارة مرسيدس افضل في عزم الدوران بواقع 850 نيوتن متر.

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