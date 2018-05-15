ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:54 ص
سعر الريال السعودى الآن في السوق السوداء
طباعة
 
ستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع.

وسجل الريال، 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 4.70 جنيها للشراء، 4.75 جنيها للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.65 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي 4.69 جنيها للشراء، 4.74 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما سجل سعر الريال في البنك الأهلى المصري نحو  4.7 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.
المزيد عن: سعر العملات اليوم سعر الريال السعودى الان سعر الريال السعودى الريال السعودى اسعار العملات الان اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 12:10:01 PM