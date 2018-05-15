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الخطة المرورية لرمضان.. منع الدراجات من دخول مركزية الحرم

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:57 ص
الخطة المرورية لرمضان.. منع الدراجات من دخول مركزية الحرم
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الفجر السعودي
 
خصصت إدارة المرور الطرق المؤدية للمسجد الحرام للمشاة، ومنع حركة المرور في المنطقة المركزية حول الحرم المكي خلال أوقات الصلاة، وإبدالها بوسائل النقل العام؛ للتسهيل على المعتمرين والزوار الوصول إلى الحرم بكل يسر وسهولة.

وبلغ عدد محطات النقل العام في محيط المسجد الحرام 9 محطات تعمل على تسهيل وصول الزوار والمعتمرين للحرم من مطار الملك عبدالعزيز ومواقف السيارات، إلى جانب 5 مواقف على منافذ مكة المكرمة؛ لإيقاف سيارات المعتمرين وانتقالهم إلى الحرم عبر وسائل النقل العام. حسب صحيفة "سبق"

وهيأت إدارة مرور العاصمة المقدسة 8 مواقف للسيارات الأخرى، حيث يتمركز رجال المرور في 34 نقطة لتوجيه الزوار والمعتمرين إلى الطرق الصحيحة خلال أوقات الذروة، فضلاً عن التمركز في 4 مراكز رئيسة هي؛ المنطقة المركزية والنقاط الخارجية لمكة المكرمة، ومنع حركة المرور في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام، وإبدالها بوسائل النقل العام؛ للتسهيل على المعتمرين والزوار الوصول إلى الحرم المكي الشريف، إلى جانب تخصيص الطرق المؤدية للمسجد الحرام للمشاة.

ومنعت إدارة المرور الدراجات الهوائية والنارية من دخول المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف طيلة شهر رمضان المبارك، فيما وفرت خريطة تفاعلية لتوضيح كافة المسارات التي يسلكها الزائر والمعتمر للوصول إلى المسجد الحرام، وكذلك أماكن المواقف ومحطات النقل العام في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.


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