"الحياة الفطرية" تعلن وفاة 4 في تحطم طائرة للمراقبة في محمية الخنفة

نعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها الذين وافتهم المنية اليوم في تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة.





وقالت الهيئة: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري، ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين. حسب صحيفة "سبق"





الذين وافتهم المنية إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن الاحتساب.





إنا لله وإنا إليه راجعون.



