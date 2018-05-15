ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحرس الثوري الإيراني: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال إسرائيل

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:54 ص
الحرس الثوري الإيراني: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
طباعة
وكالات
 

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال إسرائيل، متعهدا بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف الحرس في بيان صدر، أمس الاثنين، أن نقل السفارة سيكون كابوسا" للإسرائيليين لن ينجوا منه إلا "عبر الحياة في الملاجئ".

 

وأكد البيان أن خطوة نقل السفارة لن توفر الأمن لإسرائيل، بل ستكون بداية لموجة جديدة من مواجهة السياسات الأمريكية وداعميها في المنطقة، وبداية لاندلاع أزمات جديدة.

 

واستنكرالحرس قتل إسرائيل للعشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة وإصابة المئات في مسيرات العودة، عشية مناسبة يوم النكبة والذكرى الـ70 إقامة إسرائيل.

 

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بزيادة الدعم "للشعب الفلسطيني ومقاتليه ومجاهدي انتفاضة القدس من الآن وصاعدا" و"طرد المحتلين ومعاقبة حماتهم الإقليميين والأجانب وخاصة ساسة البيت الأبيض، بما يفوق الخيال".

 

المزيد عن: زوال إسرائيل القدس السفارة الامريكية الحرس الثوري الإيراني اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 12:10:02 PM