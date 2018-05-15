الحرس الثوري الإيراني: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال إسرائيل، متعهدا بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف الحرس في بيان صدر، أمس الاثنين، أن نقل السفارة سيكون كابوسا" للإسرائيليين لن ينجوا منه إلا "عبر الحياة في الملاجئ".

وأكد البيان أن خطوة نقل السفارة لن توفر الأمن لإسرائيل، بل ستكون بداية لموجة جديدة من مواجهة السياسات الأمريكية وداعميها في المنطقة، وبداية لاندلاع أزمات جديدة.

واستنكرالحرس قتل إسرائيل للعشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة وإصابة المئات في مسيرات العودة، عشية مناسبة يوم النكبة والذكرى الـ70 إقامة إسرائيل.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بزيادة الدعم "للشعب الفلسطيني ومقاتليه ومجاهدي انتفاضة القدس من الآن وصاعدا" و"طرد المحتلين ومعاقبة حماتهم الإقليميين والأجانب وخاصة ساسة البيت الأبيض، بما يفوق الخيال".