علم الدين بـ"فض رابعة" يدفع ببطلان الدليل المستمد من الفيديوهات المسجلة لموكليه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة المحامى علاء علم الدين دفاع المتهمين أحمد عارف وحسام أبو البخارى فى قضية "فض اعتصام رابعة "والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 آخرين من قيادات الجماعة.





وطلب علم الدين فى بداية مرافعته بالبراءة لموكليه تأسيسا على إنتفاء صلة المتهمين بمقتل المجنى عليهم من ضباط وافراد الشرطة لعدم وجود دليل مادى على تواجدهم فى مسرح الاحداث كما دفاع بانتفاء صلة المتهمين .





كما دفع بانتفاء أركان جريمتى تدبير تجمهر وحيازة اسلحة نارية بركنيها المادى والمعنوى، ودفع بعدم دستورية المادة 277 من قانون الاجراءات الجنائية.





وتابع دفوعه ببطلان الدليل المستمد من مقاطع الفيديو المسجلة للمتهم احمد عارف لتجهيل مصدرها واللعب بها عن طريف الحذف والمونتاج وطلب من المحكمة اجراء تحقيق فى ذلك ،كما طلب الدفاع مناقشة شهود الاثبات .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.



