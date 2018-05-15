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عاجل.. ضبط مأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر حال تقاضيها رشوة 400 ألف جنيه

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:53 ص
عاجل.. ضبط مأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر حال تقاضيها رشوة 400 ألف جنيه
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هبة عبد الحفيظ
 
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على السيدة "ج ع" مأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر، حال تقاضيها مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات الخاصة مقابل تخفيض مبلغ ٢٧ مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة على نشاطه عن الأعوام السابقة بستخدام فواتير صرف مزورة.

وبالعرض على نيابة شرق القاهره قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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