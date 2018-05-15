"كيفو قلبك" تحقق 160 ألف نسبة استماع في 24 ساعة

تمكنت أغنية الفنان اللبناني سليم عساف الجديدة "كيفو قلبك" والتي اطلقها حصريا عبر تطبيق الاغاني الشهير أنغامي، أن تنال أعجاب الجمهور وعبّر عن هذا الاعجاب بأن تخطى العمل 160 الف استماعاً خلال يومين على طرحه لأن العمل كامل متكامل من كل النواحي.

تمكنت أغنية الفنان اللبناني سليم عساف الجديدة "كيفو قلبك" والتي اطلقها حصريا عبر تطبيق الاغاني الشهير أنغامي، أن تنال أعجاب الجمهور وعبّر عن هذا الاعجاب بأن تخطى العمل 160 الف استماعاً خلال يومين على طرحه لأن العمل كامل متكامل من كل النواحي.