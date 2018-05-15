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"كيفو قلبك" تحقق 160 ألف نسبة استماع في 24 ساعة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:51 ص
كيفو قلبك تحقق 160 ألف نسبة استماع في 24 ساعة
بوستر الاغنية
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عبدالحافظ حمدي
 
تمكنت أغنية الفنان اللبناني سليم عساف الجديدة "كيفو قلبك" والتي اطلقها حصريا عبر تطبيق الاغاني الشهير أنغامي، أن تنال أعجاب الجمهور وعبّر عن هذا الاعجاب بأن تخطى العمل 160 الف استماعاً خلال يومين على طرحه لأن العمل كامل متكامل من كل النواحي.

اغنية "كيفو قلبك" اعتبرها الجمهور من الاغاني الرومنسية بامتياز، حيث قدم من خلالها عساف كلاماً بسيطاً وعميقاً في آن مع لحن ذات نغمات موسيقية بسيطة وهو ما علق به الجمهور علي الأغنية، مؤكدين أن هذا اللون الرومنسي تميّز به سليم عساف الذي قدّم الاغنية باحساس كبير، وهي من كلماته وألحانه أما التوزيع الموسيقي لفارس مسعد ، حيث تم تسجيلها بإستديو هادي شرارة، وميكس وماستر ايلي بربر.

واكد سليم ان الاغنية تتكلم عن قصة حقيقية، وهي من بين أفضل الأغاني التي قدمها وسعيد جدًا بإطلاقها، وانه من المتوقع ان تصبح الاغنية متوفرة على كافة المواقع والإذاعات قريباً جداً.

ويذكر بأن سليم عساف بالإضافة إلى أعماله الخاصة ، سيقدم مجموعة أعمال غنائية لبعض النجوم ، أما أخر أعماله الغنائية كانت أغنية ” مليت ” التي كتبها ولحنها بنفسه، ووزعها فارس مسعد، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج إلياس أبكر .

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