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عادل جمعة: بتروجت ذبحني وأساء معاملتي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:49 ص
عادل جمعة: بتروجت ذبحني وأساء معاملتي
عادل جمعة
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أحمد الهواري
 
كشف محمد عادل جمعة الظهير الأيسر لفريق بتروجت أسباب رحيله عن صفوف النادي البترولي بعدما تم إبلاغه بفسخ تعاقده.


وقال محمد عادل جمعة في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على إذاعة 9090: "تلقيت اتصالا بالأمس من أحد أعضاء الجهاز الفني يخطرني بقرار الإدارة بالاستغناء عني بسبب ارتفاع راتبي بجانب إصابتي بقطع في الرباط الصليبي.. أمر مؤسف أن يتم التضحية بي بهذا الشكل رغم تعرضي للإصابة وأنا أشارك مع الفريق في مباراة رسمية أمام الزمالك هذا الموسم رغم أن ذلك حدث مع لاعبين آخرين وأنديتهم حافظت عليهم مثل شوقي السعيد الذي جدد الاتحاد السكندري تعاقده مع اللاعب وأحمد أيمن منصور في المصري".


وتعد تلك الواقعة هي الثانية بعد قرار النادي بالاستغناء عن محمد عبدالسلام لاعب الفريق السابق والذي كان قد تعرض لإصابة في قدمه من قبل مع الفريق وتم الاستغناء عنه أيضا.


وأضاف عادل جمعة: "إدارة بتروجت غريبة فهي لم تحسن التعامل معي كلاعب دولي مثل منتخب بلاده ولعب لأندية كبرى مثل الزمالك والمصري والإسماعيلي ورغم أنهم قاموا بشرائي ب2 مليون ونصف كأغلى صفقة في تاريخ النادي".


وأكد عادل جمعة أنه سيعود للملاعب أكتوبر المقبل بعد توصية الطبيب الألماني المعالج له بألا يتعجل في العودة وأن يواصل التأهيل شهرين إضافيين.

المزيد عن: محمد عادل جمعة بتروجت المصري البورسعيدي الرباط الصليبي الدوري المصري
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