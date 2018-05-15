فنانات أثارن غضب الجمهور بعد ظهورهن بـ"نص حجاب" (صور)

للحجاب قدسيته في المجتمعات الإسلامية، إلا أن بعض الفنانات وقعن في فخ الاستهزاء به بدون قصد مما جعلهن عرضة لهجوم شرس من جمهورهن، واصفين حجابهن بأنه "عامل فيها حجاب"، ليخرجن هؤلاء الفنانات في النهاية يعتذرن مؤكدات احترام الحجاب، ومن أبرز الفنانات اللاتي وقعن في فخ إهانة الحجاب.



فيفي عبده

وقعت الفنانة فيفي عبده، خلال آخر جلسة تصوير لها، في فخ إهانة الحجاب، حيث ظهرت بحجاب الميكب ارتيست الخاصة بها معصومة علي فستان عاري الصدر مما عرضها لهجوم شرس من جمهورها، الذين اتهموها بعدم احترام الحجاب، مطالبين إياها بحذف الصورة حتي لا تخسر جمهورها.



صافيناز

أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز غضب جمهورها، في أبريل الماضي، بعدما ظهرت في إحدي حفلاتها بالحجاب أثناء ارتدائها بدلة رقص، مما عرضها لغضب الجمهور، متهمين إياها أيضا بإهانة الحجاب.



ولم يقف الأمر عند غضب الجمهور فقط، بل كادت الراقصة الأرمينية أن تتعرض للحبس، حيث أعلن المحامي سمير صبري عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضدها بتهمة ازدراء الأديان.



واعتذرت الراقصة الأرمينية لجمهورها، مؤكدة أنها ليست المرة الأولي التي ترقص فيها بالحجاب.



وأضافت صافيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم: "كل المحجبين فوق دماغى، وعندى أصدقاء كتير جدا محجبين، ومستحيل أرقص بالحجاب"، مشيره إلى أنها ترتدى الحجاب عندما تدخل الكنيسة فقط.



سهير رمزي

من الفنانات اللاتي أثرن غضب جمهورهن أيضا بسبب الحجاب الفنانة سهير رمزي، وبخاصة أثناء ظهورها في عرض أزياء مصمم الأزياء هاني البحيري عام 2015، حيث قامت سهير بارتداء حجابها على مؤخرة رأسها وتركت شعرها مكشوف من الأمام.



كما ظهرت الفنانة الكبيرة في أكثر من مناسبة تركة خصلات شعرها، حتي تخلت في النهاية عن الحجاب في أبريل الماضي، مما عرضها لسخرية أكبر من الجمهور.

