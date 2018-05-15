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خبراء أمريكيون يشيدون بتقدم كوريا الشمالية "الجيد" في تفكيك موقعها النووية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:48 ص
خبراء أمريكيون يشيدون بتقدم كوريا الشمالية الجيد في تفكيك موقعها النووية
مواقع نووية
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وكالات
 

أكد تقرير نشره موقع "38 نورث" التابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، أن كوريا الشمالية بدأت تفكيك أكبر مواقعها للتجارب النووية بانغي-ري شمال شرقي البلاد.

 

ويعتمد التقرير على صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية حيث تظهر "أوّل أدلة فيها على أنّ تفكيك موقع الاختبار النووي يتقدّم بشكل جيد".

 

وجاءت هذه التعليقات قبل قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب من المقرر عقدها في 12 يونيو القادم في سنغافورة.

 

وأعلنت بيونغ يانغ مؤخرا أنها ستدمر "بالكامل" موقع بانغي-ري في شمال شرقي البلاد، وبحضور الصحفيين الأجانب في الفترة بين 23 و25 مايو.

 

وشهد موقع بانغي-ري كل التجارب النووية الستّ التي أجرتها كوريا الشمالية بما فيها أقوى تجاربها في سبتمبر الماضي.

المزيد عن: كوريا الشمالية خبراء امريكيون امريكا المواقع النووية
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