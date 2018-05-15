حسين الجسمي يشارك في لجنة تحكيم "صناع الأمل"

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن حفل إنساني استثنائي تابعه الملايين في العالم العربي، شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي في لجنة تحكيم مبادرة "صناع الأمل" بموسمها الثاني.

وشارك في اللجنة إلى جانب حسين الجسمي، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة في الإمارات والإعلامي تركي الدخيل مدير عام قناة العربية، حيث طرحوا على المرشحين للفوز بالجائزة أسئلة متنوعة حول مبادراتهم والدوافع الإنسانية خلفها وأبرز التحديات التي واجهوها.

الجسمي بدأ الحفل، وقبل جلوسه في منصة لجنة التحكيم، بأغنية "صناع الأمل" وهي من كلمات الشاعر سلطان مجلي وألحان الفنان عمرو مصطفى، فكان لافتاً تفاعل الحضور الذي تخطى الـ3 آلاف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي معه إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات، شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الإنسانية والخيرية وإعلاميين وفنانين ومثقفين ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أعرب حسين الجسمي خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام في ملتقى "صناع الأمل"، عن فخره بهذه المشاركة الإنسانية لإحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تحمل معاني الإنسانية السامية، مؤكداً أن الإنسان هو المسؤول الوحيد عن زرع الأمل باستمرار، وأن الشباب العربي بكل فئاته يستطيع أن يصنع الفرق والتميز في حياته وحياة من حوله، وهو ما يمثّل الأمل الذي تم تكريمه في مبادرة “صناع الأمل”.