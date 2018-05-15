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اليونسكو تفتتح مشروع تمكين النساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:48 ص
اليونسكو تفتتح مشروع تمكين النساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة
الدكتور خالد عبد الغفار - أرشيفية
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ريهام يوسف
 
تفتتح اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع "تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة".

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وافتتحت أمس فعاليات ورشة العمل التدريبية تحت عنوان "معالجة قضايا المرأة المهمشة ومهارات مخاطبة ذوي الاحتياجات الخاصة" ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة"، وذلك في إطار برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2016/2017، بحضور د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. إبراهيم عز الدين منسق المشروع، ود.نرمين قاسم استاذ الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس.

وألقت كلمة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أ/ زينب الوكيل أمين عام مساعد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأوضحت أن الورشة استهدفت  التعريف بحقوق المرأة والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز القدرات والكفاءات في مجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات لتمكين السكان المهمشين وذوي الإعاقة؛ بهدف تفعيل مشاركتهم في التنمية الشاملة  بمصر. 

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