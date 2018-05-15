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عاجل.. ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية بغزة إلى 61

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:46 ص
عاجل.. ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية بغزة إلى 61
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أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية بغزة إلى،61 بعد وفاة فلسطينييْن بينهما طفل متأثريْن بجراحهم، نقلا عن قناة "تي أر تي".

وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات صباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة “العودة”، رفضا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وردا على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.
المزيد عن: شهداء المجزرة الاسرائيلية السفارة الأمريكي الحدود الشرقية لقطاع غزة ارتفاع 61 شهيد
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