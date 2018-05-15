فيسبوك تجلب ميزة الإبلاغ عن الرسائل المسيئة في ماسنجر

أطلقت شركة فيسبوك ميزة جديدة في تطبيق ماسنجر تُساعد المستخدمين على الإبلاغ عن الرسائل المُسيئة أو التي لا تتناسب مع سياسة المستخدمين على الشبكة، وذلك بعد انتقادات كبيرة للشركة حول هذا الأمر.





كانت فيسبوك تواجه دعاوى كثيرة من المستخدمين تطالبهم بهذا الأمر في عدة بلدان، وهو ما جعلها تُضيف خيارً داخل ماسنجر يُتيح للمستخدمين إرسال بلاغ حول أي إساءة على التطبيق أو خلال اجراء المحادثة على الويب.



