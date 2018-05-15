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فيسبوك تجلب ميزة الإبلاغ عن الرسائل المسيئة في ماسنجر

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:44 ص
فيسبوك تجلب ميزة الإبلاغ عن الرسائل المسيئة في ماسنجر
ماسنجر - أرشيفية
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أطلقت شركة فيسبوك ميزة جديدة في تطبيق ماسنجر تُساعد المستخدمين على الإبلاغ عن الرسائل المُسيئة أو التي لا تتناسب مع سياسة المستخدمين على الشبكة، وذلك بعد انتقادات كبيرة للشركة حول هذا الأمر.

كانت فيسبوك تواجه دعاوى كثيرة من المستخدمين تطالبهم بهذا الأمر في عدة بلدان، وهو ما جعلها تُضيف خيارً داخل ماسنجر يُتيح للمستخدمين إرسال بلاغ حول أي إساءة على التطبيق أو خلال اجراء المحادثة على الويب.

يأتي ذلك بعد توجيه منظمات كبيرة رسالة للشركة تطالب فيها إيقاف تلك الاساءات، خاصة في بورما (ميانمار)، وهو ما جعل الشركة تقوم بتشكيل فريق يغطي 50 لغة مختلفة للنظر في التقارير والبلاغات التي يقدمها المستخدمين للقيام بالإجراءات اللازمة تجاه الحسابات المسيئة.
المزيد عن: ماسنجر فيسبوك تكنولوجيا الرسائل المسيئة التكنولوجيا التقنية الابلاغ اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
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