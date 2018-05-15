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ميدو: ألمانيا غاضبة ضد صور أوزيل وجوندوجان مع أرودوغان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:44 ص
ميدو: ألمانيا غاضبة ضد صور أوزيل وجوندوجان مع أرودوغان
أوزيل
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الفجر الرياضي
 
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن غضب الاتحاد الألماني لكرة القدم من صور مسعود أوزيل وجوندوجان نجم المغرب مع أرودغان رئيس تركيا.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "الاتحاد الألماني غاضب جدا من صور أوزيل وجوندوجان لاعبي المنتخب الألماني ذو الأصول التركيه مع أردوغان الرئيس التركي.. المعروف أن هناك خلافات سياسية حاده بين الحكومة الألمانية والحكومة التركية!!".

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