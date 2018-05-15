عاجل.. كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك موقع نووي سيئ السمعة (صور)

أظهرت صور مذهلة للمرة الأولى أن كيم كان ينوي بالفعل الوفاء بتعهده بهدم الموقع على الأرض.





وقالت صحيفة "ديلي ستار أونلاين"، إنه تم إزالة بعض المباني الملحقة والسقائف الصغيرة من المنطقة بالفعل، وكذلك السكك الحديدية لمسارات التعدين.





وأضافت الصحيفة، أنه مع ذلك، تظل المباني الأكثر أهمية سليمة. ولم يتم حتى الآن الاقتراب مركز القيادة ومنطقة الدعم الإداري.





وتعهد كيم بإغلاق الموقع بشكل دائم قبل اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل.





وفي لحظة تاريخية، سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي وجهاً لوجه مع دونالد ترامب في سنغافورة في 12 يونيو.





أنهى الزعيم الأمريكي أشهر من الترقب عندما أكد تاريخ اللقاء على تويتر، وتم اختيار سنغافورة لأنها منطقة محايدة ومتطورة للغاية.





ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد أشهر قليلة من تهديد ترامب بجلب "نار والعنف" إلى شبه الجزيرة الكورية.





ومن المتوقع أن يوافق كيم على التخلص من جميع أسلحته النووية، شريطة أن تزيل الولايات المتحدة رؤوسها الحربية من الجنوب.





لكن لم يكن الجميع سعداء بمقترحات "ترامب" الدبلوماسية لكوريا الشمالية. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، يوم الخميس، إن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الثلاثة المحتجزين لم يكن "إنجازًا عظيمًا".





وكان "ترامب" يضعف سياسة الولايات المتحدة الخارجية من خلال تقديم الدعم لـ"كيم" لإطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة.



