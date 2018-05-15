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أستاذ بترول: منظور العالم للشرق الاوسط تغير بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:42 ص
أستاذ بترول: منظور العالم للشرق الاوسط تغير بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي (فيديو)
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ندى محمد
 
قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن المنظور العام للشرق الأوسط مختلف في الوقت الحالي مع قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن إيران كانت تعتمد على الاستثمارات الخارجية و"المخفية" من الدول الأوروبية ولكن هذه الشركات بدأت في التخبط خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "القليوبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأمريكي الرأسمالي منتشر في كل العالم لكونه يحمل في جعبته 4 أشياء وهي المشاركة مباشرة برؤوس الأموال في البنوك العالمية، وثانيا امتلاك 7 شركات تعمل حول الغاز في سوق الغاز، وثالثا اتباعها نظرية العرض والطلب وحرصها على التوازن في هذا الأمر من خلال مشاركتها في منظمة الاوبك، ورابعا تعامل الدول مع الولايات المتحدة على انها الأكبر وبالتالي تستطيع تجنيد جزء من علاقاتها السياسية والاقتصادية في الامر.
المزيد عن: الانسحاب الاتفاق النووي الاتفاق النووي أستاذ بترول أخبار مصر
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