أستاذ بترول: منظور العالم للشرق الاوسط تغير بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي (فيديو)

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن المنظور العام للشرق الأوسط مختلف في الوقت الحالي مع قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن إيران كانت تعتمد على الاستثمارات الخارجية و"المخفية" من الدول الأوروبية ولكن هذه الشركات بدأت في التخبط خلال الفترة الأخيرة.



