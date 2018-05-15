بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)

بدأ قبل قليل لقاء بين وفد من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة اللواء محمد عبد المنعم ورئيس المجلس، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مع عدد من أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة.





جاء ذلك عقب الاجتماع الذى تم عقدة محافظ الغربية مع وفد مجلس الوزراء لبحث لبحث عدد من الأمور المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمصابين.