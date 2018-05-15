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بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:40 ص
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
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أيمن يحيي
 
بدأ قبل قليل لقاء بين وفد من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة اللواء محمد عبد المنعم ورئيس المجلس، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مع عدد من أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة.


جاء ذلك عقب الاجتماع الذى تم عقدة محافظ الغربية مع وفد مجلس الوزراء لبحث لبحث عدد من الأمور المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمصابين.
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
بدء لقاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين مع الأسر بالغربية (صور)
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