أهالي "شهداء ليبيا": نحن سعداء بعودة رفاتهم بعد أن فقدنا الأمل





قالت إحدى أهالي شهداء الأقباط بليبيا، إننا سعداء باستشهادهم على اسم السيد المسيح، معبرًة عن فرجتها بعودة رفاتهم من ليبيا بعد أن فقدوا الأمل في عودهم مضيفة: "هما وحشونا".





جاء ذلك نقلا عن قناة "مي سات" القبطية، صباح اليوم، أثناء صلاة القداس، بحضور لفيف من الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء وأهالى القرية، وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلوات الجنازة أمس بمطار القاهرة، بمشاركة عدد من أساقفة المجمع المقدس، ولفيف من الشمامسة والكهنة.





كان الشهداء الـ ٢٠ قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، وكشف التنظيم من خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع التنظيم في شهر فبراير من عام ٢٠١٥ وأظهر الفيديو تمسك الشهداء بمسيحيتهم حتى النفس الأخير، كما شهد بتمسكهم بإيمانهم قاتلوهم أيضًا وفقًا لما جاء في الفيديو ذاته.







