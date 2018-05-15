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الأنبا أرميا يشكر السيسي ورجال الدولة وليبيا لعودة الجثامين

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:37 ص
الأنبا أرميا يشكر السيسي ورجال الدولة وليبيا لعودة الجثامين
الأنبا إرميا - أرشيفية
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إيريني صفوت - ماريان عيد
 
قدم الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل رجالات الدولة في مصر، وليبيا، الذين شاركوا وساهموا في استعادة رفات جثامين الشهداء.

وشارك بحضور الصلاة، لفيف من الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء وأهالي القرية.

وكان البابا تواضروس الثاني، باباالإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلوات الجنازة أمس، بمشاركة عدد من أساقفة المجمع المقدس، ولفيف من الشمامسة والكهنة.

كان الشهداء الـ ٢٠ قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، وكشف التنظيم من خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع التنظيم في شهر فبراير من عام ٢٠١٥ وأظهر الفيديو تمسك الشهداء بمسيحيتهم حتى النفس الأخير، كما شهد بتمسكهم بإيمانهم قاتلوهم أيضًا وفقًا لما جاء في الفيديو ذاته.

المزيد عن: شهداء ليبيا الرئيس السيسي الرئيس الأنبا أرميا أهالي القرية
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