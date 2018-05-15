تجديد حبس 4 أعضاء من "الإخوان" بالسويس 45 يوما

أصدرت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قرارًا بتجديد حبس 4 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.





وقال مصدر بالنيابة، إن المتهمين الصادر قرار من النيابة بحبسهم هم: "ف. ي. أ"، و"ج. ع"، و"ع. ح"، و"و.أ".



