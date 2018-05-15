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تجديد حبس 4 أعضاء من "الإخوان" بالسويس 45 يوما

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:36 ص
تجديد حبس 4 أعضاء من الإخوان بالسويس 45 يوما
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أبوبكر عبد المعز
 
أصدرت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قرارًا بتجديد حبس 4 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر بالنيابة، إن المتهمين الصادر قرار من النيابة بحبسهم هم: "ف. ي. أ"، و"ج. ع"، و"ع. ح"، و"و.أ".

كان جهاز الأمن الوطني في السويس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ألقوا القبض على أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، خططوا لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل محافظة السويس، ونشر أخبار كاذبة فى القنوات التابعة للإخوان فى الخارج عن محافظ السويس من أجل نشر الفوضى بالمحافظة.
المزيد عن: حوادث السويس الإخوان أعضاء الإخوان أخبار مصر
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