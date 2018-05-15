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تركيا: يتعين على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:34 ص
تركيا: يتعين على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل
رئيس الوزراء التركي
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وكالات
 

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه يتعين على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل بعد يوم من مقتل 60 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة.

 

وأوضح يلدريم، اليوم الثلاثاء 15 مايو، أن "العالم الإسلامي ملزم بإظهار الإنسانية والوحدة والتضامن ضد هذا الظلم، ويجب ألا يبقى صامتاً حياله، تركيا لم ولن تصمت"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

 

وأضاف أن "تركيا تدين بشدة مقتل الفلسطينيين الأبرياء بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية، كما تدين القرارت الأمريكية التي تصب النار على أجواء السلام، بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

 

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

 

المزيد عن: رئيس الوزراء التركي تركيا العلاقة مع اسرائيل الدول الإسلامية اسرائيل
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