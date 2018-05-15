تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 والصغرى 18 درجة.



