أفيخاي أدرعي يرد على نصر الله ويتهمه بالكذب

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وقال إن "أحاديثه عن ضرب الجولان بالصواريخ كاذبة".

واعتبر أدرعي في حسابه على "تويتر" أن أحاديث نصر الله عن استهداف الجولان، واصفا قائد فيلق القدس قاسم سليماني بـ"الكاذب" كذلك.

وكشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في خطابه أمس، عن إطلاق 55 صاروخا بعضها من الحجم الكبير على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل.

ولم يحدد أدرعي "مكمن الكذب" في كلام حسن نصر الله.. هل هو في عدد الصواريخ أم في وقوع القصف من أصله على الجولان، علما أن إسرائيل قصفت مواقع، قالت إنها إيرانية في سوريا، في 10 مايو الجاري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أن الهجمات جاءت ردا على قصف قوات إيرانية لمواقعه في مرتفعات الجولان المحتلة، بـ 20 صاروخا.