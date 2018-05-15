ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أفيخاي أدرعي يرد على نصر الله ويتهمه بالكذب

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:35 ص
أفيخاي أدرعي يرد على نصر الله ويتهمه بالكذب
أفيخاي أدرعي
طباعة
وكالات
 

رد المتحدث باسم  الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر" على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وقال إن "أحاديثه عن ضرب الجولان بالصواريخ كاذبة".

 

واعتبر أدرعي في حسابه على "تويتر" أن أحاديث نصر الله عن استهداف الجولان، واصفا قائد فيلق القدس قاسم سليماني بـ"الكاذب" كذلك.

 

وكشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في خطابه أمس، عن إطلاق 55 صاروخا بعضها من الحجم الكبير على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل.

 

ولم يحدد أدرعي "مكمن الكذب" في كلام حسن نصر الله.. هل هو في عدد الصواريخ أم في وقوع القصف من أصله على الجولان، علما أن إسرائيل قصفت مواقع، قالت إنها إيرانية في سوريا، في 10 مايو الجاري.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أن الهجمات جاءت ردا على قصف قوات إيرانية لمواقعه في مرتفعات الجولان المحتلة، بـ 20 صاروخا.

 

المزيد عن: نصر الله الكذب الجيش الاسرائيلي اسرائيل أفيخاي أدرعي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:30:04 AM