الجيش الألماني ماض في استئجار طائرات إسرائيلية رغم أحداث غزة

رغم أحداث غزة الأخيرة، تعتزم وزارة الدفاع الألمانية المضي قدما في خطتها لاستئجار طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هيرون تي بي (إيتان)" بموجب برنامج تم تأجيله العام الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، ذكرت لعدد من كبار الضباط أمس الاثنين، أن الوزارة تعتزم إخطار المشرعين بشأن خطة استئجار الطائرات قريبا، دون أن تقدم أي تفاصيل.

وأشار مسؤولون في الوزارة، إلى أنها ستطلب من المشرعين مراجعة عقدين منفصلين شارفت المفاوضات حولهما على الانتهاء، موضحين أن أحد العقدين سيبرم مع شركة "إيرباص"، والثاني مع الحكومة الإسرائيلية التي ستكون مسؤولة عن تدريب الكوادر الألمانية وتهيئة البنية التحتية واللوجستية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أرجأت خطتها لاستئجار خمس طائرات دون طيار في صفقة قالت مصادر أمنية إنها تقدر بنحو مليار يورو، وسط اعتراضات من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط في الأشهر الأخيرة للحكومة الائتلافية الماضية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن النواب الألمانيين أبدوا آنذاك اعتراضهم على استخدام الطائرات المسيرة الإسرائيلية في عمليات هجومية واغتيالات، مفضلين اقتصاره على جمع المعلومات الاستخبارية فقط.

كما تخطط ألمانيا لبدء مفاوضات بشأن شراء ثلاث طائرات دون طيار من طراز "إم.كيو-4 سي تريتون"، التي تحلق على ارتفاع أعلى ومن صنع شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيعها في أبريل الماضي.