ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش الألماني ماض في استئجار طائرات إسرائيلية رغم أحداث غزة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:32 ص
الجيش الألماني ماض في استئجار طائرات إسرائيلية رغم أحداث غزة
الجيش الألماني - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

رغم أحداث غزة الأخيرة، تعتزم وزارة الدفاع الألمانية المضي قدما في خطتها لاستئجار طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هيرون تي بي (إيتان)" بموجب برنامج تم تأجيله العام الماضي.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، ذكرت لعدد من كبار الضباط أمس الاثنين، أن الوزارة تعتزم إخطار المشرعين بشأن خطة استئجار الطائرات قريبا، دون أن تقدم أي تفاصيل.

 

وأشار مسؤولون في الوزارة، إلى أنها ستطلب من المشرعين مراجعة عقدين منفصلين شارفت المفاوضات حولهما على الانتهاء، موضحين أن أحد العقدين سيبرم مع شركة "إيرباص"، والثاني مع الحكومة الإسرائيلية التي ستكون مسؤولة عن تدريب الكوادر الألمانية وتهيئة البنية التحتية واللوجستية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات.

 

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أرجأت خطتها لاستئجار خمس طائرات دون طيار في صفقة قالت مصادر أمنية إنها تقدر بنحو مليار يورو، وسط اعتراضات من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط في الأشهر الأخيرة للحكومة الائتلافية الماضية.

 

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن النواب الألمانيين أبدوا آنذاك اعتراضهم على استخدام الطائرات المسيرة الإسرائيلية في عمليات هجومية واغتيالات، مفضلين اقتصاره على جمع المعلومات الاستخبارية فقط.

 

كما تخطط ألمانيا لبدء مفاوضات بشأن شراء ثلاث طائرات دون طيار من طراز "إم.كيو-4 سي تريتون"، التي تحلق على ارتفاع أعلى ومن صنع شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيعها في أبريل الماضي.

 

المزيد عن: الجيش الألماني اسرائيل استئجار طائرات إسرائيلية أحداث غزة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:30:04 AM