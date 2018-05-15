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فريال يوسف تروج لمسلسلها الجديد "شورب"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:31 ص
فريال يوسف تروج لمسلسلها الجديد شورب
فريال يوسف
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الفجر الفني
 
شاركت الفنانة التونسية فريال يوسف، جمهورها بصورة لبوستر مسلسها الجديد "شورب" المقرر عرضه رمضام المقبل.

وعلقت فريال علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة "العد التنازلي.. فقط 3 أيام، مسلسل "شورب" رمضان 2018 تونس القناة_التاسعة".


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