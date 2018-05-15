روسيا: من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بدون مشاركة أمريكا

قالت روسيا، إنه من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بدون مشاركة الولايات المتحدة.

وأضافت روسيا، في تصريحات بثنها قناة سكاي نيوز عربية، أنه من الصعب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران دون تقديمها تنازلات.

وأعلن الرئيس الإمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني، وإعادة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران، في خطوة يخشى ان تترك تداعيات واسعة على ايران والعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.