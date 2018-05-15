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اليونايتد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع فوزي غلام

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:20 ص
اليونايتد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع فوزي غلام
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية إيطالية، إلي أن إدارة نادي نابولي قامت بتخفيض سعر بيع، الجزائري فوزي غلام الظهير الإيسر للفريق قبل الميركاتو الصيفي.


ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يعد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع فوزي غلام في الصيف القادمة، بعد متابعته لعدة أشهر.


وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد بات مستعداً لتقديم عرضا قويا للتعاقد مع غلام، والتفوق على عروض ليفربول وتشيلسي.


وتابعت الصحيفة، أن إدارة الشياطين الحمر تستعد لتقديم عرض بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني بعدما خفض نابولي سعر بيع اللاعب.


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