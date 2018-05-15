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"السوق المالية" تعلن تعليق تداول سهمَي البنك الأول و"ساب"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:16 ص
السوق المالية تعلن تعليق تداول سهمَي البنك الأول وساب
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الفجر السعودي
 
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، تعليق تداول سهمَي البنك الأول والبنك السعودي البريطاني بناءً على طلب البنكين.

تفصيلاً؛ أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهم البنك الأول في السوق، وذلك بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 / 4 / 1439هـ) الموافق (27 / 12 / 2017م)؛ تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يُعاد تداول السهم حين إعلان البنك عن الحدث. وفق صحيفة "سبق"

كما أعلنت شركة السوق المالية السعودية، تعليق تداول سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" في السوق، وذلك بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 / 4 / 1439هـ) الموافق (27 / 12 / 2017م) تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يُعاد تداول السهم يوم الأربعاء 01 / 09 / 1439هـ، الموافق 16 / 05 / 2018م.


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