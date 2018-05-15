جربي وصفات البقدونس السحرية للصحول على شعر صحي

إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر صحي وقوي يمنحك إطلالة أنثوية مميزة، والحل يمكن في استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن كالبقدونس مثلا، لذا سنقدم لكي عزيزتي سر استخدام هذه العشبة الرائعة للعناية بشعرك، وهي:









علاج بطء نمو الشعر:





قومي بغلي ملعقتين كبيرتين من أوراق البقدونس الطازجة في مقدار مناسب من الماء، صفي المزيج بعد ذلك وامزجيه مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند و ملعقة كبيرة من الغليسرين. وزعي المزيج على فروة الرأس وباقي خصلات الشعر لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر. كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج جيدة.









علاج مشكلة تساقط الشعر:



