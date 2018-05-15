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الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان التزام البلدين بالاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:15 ص
الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان التزام البلدين بالاتفاق النووي الإيراني
بوتين وماكرون
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وكالات
 

بحث الرئيسان الروسي والفرنسي، خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

 

وأكد الرئيسان بوتين وماكرون التزام البلدين بالاتقاق النووي مع إيران.

 

وأعلن الكرملين اليوم الثلاثاء 15 مايو، أن الرئيسين تناقشا هاتفيا حول مبادرة الجانب الفرنسي بشأن الاتفاق النووي.

 

وقال الكرملين: "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون تبادلا الأفكار حول التسوية السورية وركزا على مسألة خروج واشنطن من خطة العمل الشاملة لتسوية البرنامج النووي الإيراني".

 

وأشار الكرملين إلى تأكيد بوتين وماكرون التزام روسيا وفرنسا لتنفيذ هذا الاتفاق.

 

وأعرب الرئيس الروسي عن تعازيه بضحايا العمل الإرهابي يوم 12 مايو في باريس.

 

المزيد عن: ماكرون روسيا بوتين ايران الكرملين الاتفاق النووي
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