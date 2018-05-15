ترامب يهرع إلى المستشفى لزيارة زوجته

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن المروحية، بالرغم من الأمطار الغزيرة الوشيكة، إلى المركز الطبي وولتر ريد من أجل زيارة زوجته ميلانيا، التي خضعت لعملية جراحية بعد اكتشاف كتلة غريبة في الكلى.

وأفاد البيت الأبيض أن السيدة الأولى خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

ووفقا لرئيس الولايات المتحدة فإن العملية جرت بنجاح. وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "إنها في مزاج جيد".

وبقي ترامب في المستشفى لمدة ساعة تقريبا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي باسم وولتر ريد.



