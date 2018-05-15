الكشف عن 3 فضائح جديدة في هروب سليماني كوليبالي من الأهلي





كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري عن مفاجآت وسقطات جديدة في قضية هروب سليماني كوليبالي مهاجم الفريق إلى إنجلترا الموسم الماضي، عقب مباراة القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقال عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية: "عندما عرضوا علي عقد سليماني كوليبالي اعترضت على بعض البنود الموجودة فيه، وطلبت ضرورة مراجعتها مرة أخرى، ففوجئت برفض مسؤولي الأهلي، ووثقوا العقد دون توقيعي، وتحدث معي بعدها كامل زاهر أمين الصندوق السابق عن سبب عدم وجود توقيعي على العقد، فقلت له اسأل رئيس مجلس الإدارة".









وأضاف عبد الرازق: "بمجرد هروب كوليبالي اتضح أنه انضم للنادي الأهلي مقابل 800 ألف دولار وعمولة 268 ألف دولار، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تسمح بحصول الوكيل على نسبة من 8 لـ10% وليست ثلث قيمة الصفقة، فأبلغت محمود طاهر رئيس الأهلي بهذه المخالفة، وقال لي فين ده أنا معرفش، معلش هنعمل إيه".









وتابع عبدالرازق: "في مداولة القضية قال لي محمود طاهر إن هناك عرض سعودي لاستعارة كوليبالي مقابل 300 ألف دولار، وسنقوم بسحب الشكوى وهناك عرض آخر مقابل 400 ألف، لأن القضية ضد اللاعب خسرانة خسرانة.. فقلت له ومن قال لك ذلك لو كانت خسرانة لرفضت تولي هذا الملف من الأساس".









وشدد عبد الرازق على أن كوليبالي لا يستطيع الانضمام لنادٍ جديد إلا بعد سداد مليون و436 ألف دولار للأهلي التي وقعها فيفا كغرامة عليه للهروب دون مبرر.



