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عبد الرحيم محمد: الدولة في أزمة بسبب الزمالك وسموحة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:03 ص
عبد الرحيم محمد: الدولة في أزمة بسبب الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 
أكد عبد الرحيم محمد، مدرب الزمالك الأسبق، إن الأحداث التي أحاطت بلقاء نهائي كأس مصر بين الفريق الأبيض وسموحة، صدرت أزمة كبيرة للدولة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تصريحات المسئولين لم تكن صائبة وساعدت على شحن الجماهير قبل المباراة، خصوصا أن فرج عامر، رئيس سموحة، استنجد بجماهير الأهلي.. رئيسا الناديين ظلوا يرددون أنهم رجال دولة ولكنهم في الحقيقة صدروا أزمة حقيقية للدولة، وأتمنى أن يمر اللقاء بسلام".

وتابع عبد الرحيم محمد: "الزمالك حدثت طفرة في أدائه مع خالد جلال وقدم الفريق مستوى مميز في الفترة الأخيرة نتيجة التركيز والحالة النفسية التي وضع هاللاعبين فيها، خصوصا وأنه نجح في إخراج اللاعبين من الكبوة".

وأردف: "سموحة أيضا شهد أدائه في الفترة الأخيرة مع المدرب ميمى عبد الرازق طفرة كبيرة وحقق نتائج رائعة والتأهل لنهائي كأس مصر لثاني مرة في تاريخ النادي".


المزيد عن: عبد الرحيم محمد سموحة الزمالك وسموحة الزمالك اخبار الرياضة اليوم
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