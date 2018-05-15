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ليفربول يطلب نجمي ريال مدريد و90 مليون مقابل محمد صلاح

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:56 ص
ليفربول يطلب نجمي ريال مدريد و90 مليون مقابل محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي شروطه، لرحيل محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن كلوب يريد التعاقد مع نجمين من صفوف ريال مدريد مع حصول ليفربول على 90 مليون جنيه إسترليني مقابل فتح باب الرحيل أمام صلاح للانتقال إلي ريال مدريد.

وأكد الموقع على أن كلوب ينوي التعاقد مع ثنائي ريال مدريد ، الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى النادي الملكي بجانب ضم اللاعب داني سيبايوس.

وكان محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي ونجح في خطف صدارة هدافي الدوري برصيد 32 هدف من هاري كين صاحب الـ30 هدف.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح ريال مدريد
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