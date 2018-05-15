"الأرصاد" تصدر تنبيهيْن للرياض أحدهما متقدّم

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها، اليوم، حيث أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض "الدوادمي والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والرين والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتتسبّب في شبه انعدامٍ للرؤية، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتنتهي الثالثة عصر اليوم.





وفي عسير، صدر تنبيهٌ لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية من العاشرة صباحاً للثامنة مساء اليوم. حسب صحيفة "سبق"





كما صدر تنبيهان لمنطقتَي الشرقية والرياض، وذلك لنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتتواصل إلى منتصف الليل.







