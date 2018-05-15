ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأرصاد" تصدر تنبيهيْن للرياض أحدهما متقدّم

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:03 ص
الأرصاد تصدر تنبيهيْن للرياض أحدهما متقدّم
طباعة
الفجر السعودي
 
واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها، اليوم، حيث أصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض "الدوادمي والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والرين والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتتسبّب في شبه انعدامٍ للرؤية، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتنتهي الثالثة عصر اليوم.

وفي عسير، صدر تنبيهٌ لتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية من العاشرة صباحاً للثامنة مساء اليوم. حسب صحيفة "سبق"

كما صدر تنبيهان لمنطقتَي الشرقية والرياض، وذلك لنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، في حالة بدأت التاسعة صباحاً وتتواصل إلى منتصف الليل.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:40:19 AM