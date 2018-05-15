مستشفى البشائر يدشن فعالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي

احتفل مستشفى البشائر العام -بالتعاون مع لجنة رعاية المرضى بالجمعية الخيرية بالبشائر- باليوم العالمي لتطهير الأيدي.





بدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب؛ ومن ثم افتتاح الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير المستشفى مشني رازح العلياني، التي أوضح فيها أهمية أهداف هذه المناسبة؛ لما لها من مردود إيجابي؛ حيث إن غسل اليدين بالصابون يُعَد سلوكاً تلقائياً يمارَس في المنازل والمدارس ومختلف المجتمعات في العالم؛ إذ تُعتبر من أنجح الطرق وأقلها تكلفة للوقاية من الإسهال والعدوى التنفسية الحادة. وفق صحيفة "سبق"





وأضاف: يُعَد الالتهاب الرئوي أحد أهم أمراض العدوى التنفسية الحادة؛ مفيداً بأنها تعتبر السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة، والتي تحصد أرواح حوالى 8.1 مليون طفل سنوياً؛ فيما يحصد الإسهال والالتهاب الرئوي معاً أرواح حوالى 5.8 مليون طفل سنوياً.





تلا ذلك محاضرة وعرض "بوربوينت" بتقديم من الدكتور عبدالرحمن ناصر الشهراني، تلاها كلمة مدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة بيشة" عبيد الأكلبي، شكَر فيها كل مَن ساهم في إنجاح هذه المناسبة.





حضر الاحتفال مدير مستشفى البشائر العام مشني رازح جلوي العلياني، ومدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة بيشة" عبيد سعد الأكلبي، ومدير خدمات التمريض بـ"صحة بيشة" فالح حسن الشهراني، وسعد محمد زاهر العلياني مشرف قطاع الرعاية البشائر.







