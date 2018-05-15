ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مستشفى البشائر يدشن فعالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:59 ص
مستشفى البشائر يدشن فعالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي
طباعة
الفجر السعودي
 
احتفل مستشفى البشائر العام -بالتعاون مع لجنة رعاية المرضى بالجمعية الخيرية بالبشائر- باليوم العالمي لتطهير الأيدي.

بدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب؛ ومن ثم افتتاح الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير المستشفى مشني رازح العلياني، التي أوضح فيها أهمية أهداف هذه المناسبة؛ لما لها من مردود إيجابي؛ حيث إن غسل اليدين بالصابون يُعَد سلوكاً تلقائياً يمارَس في المنازل والمدارس ومختلف المجتمعات في العالم؛ إذ تُعتبر من أنجح الطرق وأقلها تكلفة للوقاية من الإسهال والعدوى التنفسية الحادة. وفق صحيفة "سبق"

وأضاف: يُعَد الالتهاب الرئوي أحد أهم أمراض العدوى التنفسية الحادة؛ مفيداً بأنها تعتبر السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة، والتي تحصد أرواح حوالى 8.1 مليون طفل سنوياً؛ فيما يحصد الإسهال والالتهاب الرئوي معاً أرواح حوالى 5.8 مليون طفل سنوياً.

تلا ذلك محاضرة وعرض "بوربوينت" بتقديم من الدكتور عبدالرحمن ناصر الشهراني، تلاها كلمة مدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة بيشة" عبيد الأكلبي، شكَر فيها كل مَن ساهم في إنجاح هذه المناسبة.

حضر الاحتفال مدير مستشفى البشائر العام مشني رازح جلوي العلياني، ومدير إدارة مكافحة العدوى بـ"صحة بيشة" عبيد سعد الأكلبي، ومدير خدمات التمريض بـ"صحة بيشة" فالح حسن الشهراني، وسعد محمد زاهر العلياني مشرف قطاع الرعاية البشائر.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
-
x
14:00
-
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
-
x
17:30
-
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
-
x
18:15
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
-
x
14:00
-
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
-
x
21:00
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:40:19 AM