نائب رئيس المصري يبرر سر تأخر صرف مستحقات اللاعبين

فسر محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أسباب تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث يتبقى للاعبين مكافأة الفوز في 5 مباريات لم يحصلوا عليها حتى الآن.









وقال محمد الخولي في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "في آخر 6 أسابيع، كان الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أدى إلى تراكم مكافآت الفوز في بعض المباريات، وقبل السفر إلى السودان صرفنا مكافأة الفوز في مباراتين، ويتبقى 5 مباريات".









وأضاف محمد الخولي: "عند العودة إلى مصر، سوف يحصل اللاعبون على مكافأة الفوز في مباراتين أو ثلاثة.. مستحقات اللاعبين مضمونة وسوف يحصلون عليها بدون أدنى مشاكل".



