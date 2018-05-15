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نائب رئيس المصري يبرر سر تأخر صرف مستحقات اللاعبين

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:57 ص
نائب رئيس المصري يبرر سر تأخر صرف مستحقات اللاعبين
المصري البورسعيدي
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الفجر الرياضي
 
فسر محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أسباب تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث يتبقى للاعبين مكافأة الفوز في 5 مباريات لم يحصلوا عليها حتى الآن.


وقال محمد الخولي في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "في آخر 6 أسابيع، كان الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أدى إلى تراكم مكافآت الفوز في بعض المباريات، وقبل السفر إلى السودان صرفنا مكافأة الفوز في مباراتين، ويتبقى 5 مباريات".


وأضاف محمد الخولي: "عند العودة إلى مصر، سوف يحصل اللاعبون على مكافأة الفوز في مباراتين أو ثلاثة.. مستحقات اللاعبين مضمونة وسوف يحصلون عليها بدون أدنى مشاكل".

المزيد عن: محمد الخولي الهلال السوداني المصري البورسعيدي الكونفيدرالية
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