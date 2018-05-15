ثانوية ابن خلدون بينبع تحقق ذهبية معرض "آيتكس" للاختراعات والابتكارات

حققت ثانوية ابن خلدون بينبع الصناعية الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية "آيتكس 2018"، الذي عُقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 22 - 24 شعبان 1439هـ.





وحصد الطالب فيصل بن فايز المالكي من مدرسة ابن خلدون الثانوية بينبع الصناعية الميدالية الذهبية عن مشروعه (windevice) جهاز تقليص الغبار والذي يعمل على تقليل تراكم الغبار حول النوافذ المنزلية باستعمال مبدأ "برنولي" في جريان الموائع، وشارك الطالب فيصل المالكي بعد اختياره ضمن الفريق السعودي المكون من 12 طالباً وطالبة، الذي مثّل المملكة في "آيتكس 2018 " بعد مشاركته المتميزة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وخضوعه لتدريب مكثف بمركز الهيئة الملكية بينبع للموهبة والإبداع منذ بداية العام الدراسي الماضي. وفق صحيفة "سبق"





وأوضح مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع عبدالجبار بن هديبان العوفي أن طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع لهم مشاركات متميزة وإنجازات كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومثلوا وطنهم خير تمثيل في جميع المجالات العلمية والمسابقات الدولية التي يشاركون فيها، وقدّم شكره للقيادات بالهيئة الملكية على دعمها المستمر للتعليم ،وتوفير مدارس متميزة ومجهزة بأفضل التجهيزات.





وأقامت الهيئة الملكية مركزاً للموهبة والإبداع لتدريب الطلاب الموهوبين تقام فيه الملتقيات العلمية والبرامج التدريبية المكثفة للطلاب واختارت أفضل المعلمين، وتتولى تدريبهم على مدار العام بواسطة معلمين أكفاء ومتخصصين في رعاية المواهب وصقلها ببرامج تربوية وتعليمية وتأهيلية متنوعة مع وجود بيئة محفزة على الإبداع والابتكار بما ينسجم مع الرؤية المملكة 2030.





ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مدارس الهيئة الملكية بينبع على المستويات المحلية والدولية بدعم من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، التي تعكس السعي المستمر لتحقيق التميز والوصول للأهداف بجودة عالية في المجال التعليمي والتربوي.





وحصدت كلية ينبع الصناعية بالهيئة الملكية بينبع جائزة أفضل مشروع طلابي في المؤتمر الهندسي الثامن في جامعة نزوي في سلطنة عمان الذي أقيم في الثاني من مايو عام 2018م وبمشاركة أكثر من 87 مشروعاً طلابياً في سلطنة عمان.





وشاركت كلية ينبع الصناعية ممثلة في قسم تقنية الهندسة الميكانيكية بالمؤتمر بمشروع وورقة علمية بعنوان: “Experimental Study of Solar Based Refrigerator Using Thermoelectric Effect’’.





وتقوم فكرة المشروع على جهاز تبريد يعمل بالطاقة الشمسية ودون أجزاء دورة التكييف التقليدية (compressor) وباستخدام تقنية (Peltier Effect) حيث يعمل كجهاز صديق للبيئة وموفر للطاقة الكهربائية المستخدمة بنفس الجودة والكفاءة للأجهزة المتوفرة محلياً، وقد حاز المشروع المركز الأول كأفضل مشروع وورقة علمية مقدمة بالمؤتمر.





وبهذه المناسبة يتقدم مدير كلية ينبع الصناعية الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي بالتهنئة مع خالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، على دعمه وتحفيزه الدائم لأبنائه الطلاب ،وكذلك مدير عام الكليات والمعاهد الدكتور سالم بن يوسف العيتاني على متابعته وتشجيعه، كما شكر جميع منسوبي القسم وأبناءه الطلاب متمنياً للكلية الصناعية دوام التوفيق.







