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وكيل زراعة الدقهلية: الشون والصوامع استقبلت 186 الف و 989 طن قمح

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:56 ص
وكيل زراعة الدقهلية: الشون والصوامع استقبلت 186 الف و 989 طن قمح
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سالى رضوان
 
قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 196 ألفًا و989 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد، من إجمالي مساحة منزرعة 244 ألفًا و44 فدانًا.

وقال وكيل الزراعة إنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة إلى 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا.

وأشار وكيل زراعة الدقهلية إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد تشديد محافظ الدقهلية على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.

يذكر أن الشون والصواَع تشهد تكدسًا كبيرًا في شكل طوابير من الصباح حتى المساء، واضطر السائقون للمبيت أمام الشون.
المزيد عن: مديرية الزراعة محافظة الدقهلية قمح طن الصوامع الشون
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