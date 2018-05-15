محافظ سوهاج يُشيد بشباب مراغة ومشاركتهم في تطوير منظومة النظافة

أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بشباب واشبال مراكز الشباب بالمراغة ومشاركتهم في تطوير منظومة النظافة والتجميل بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في سبيل الارتقاء بمستوى النظافة بالمركز وتقديم صورة حضارية للمواطنين، كما شدد علي الوحدات المحلية المختلفة بتنفيذ خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والعمل على راحتهم.



ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة إنه تم تفعيل منظومة كلنا نعمل من أجل المراغة بالتعاون مع ادارة الشباب والرياضة، وبمشاركة اشبال مراكز الشباب والرياضة على مستوي مركز المراغة، وتم بدء اعمال النظافة والتجميل بالطريق الرئيسي سوهاج - أسيوط حيث بدء العمل بمشاركة معدات الوحدة، كما تم القيام بحملة نظافة وتمشيط ومسح وتمهيد الطريق بالجليدر والباك لودر من بداية مدخل المراغة الشمالي مرورا بنقطة تفتيش المرور، والبنك الاهلي ومزلقان الكباري والمثلث، وبنك مصر وكوبري مدخل الضياعالنزلة وشارع المستشفي، والادارة التعليمية، وتم رفع القمامة ومخلفات المحلات التي تواجه الطريق ومسح وتسوية الطريق.